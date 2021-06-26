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استشاري يكشف الأسباب المؤدية لأمراض صمامات القلب

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استشاري يكشف الأسباب المؤدية لأمراض صمامات القلب استشاري يكشف الأسباب المؤدية لأمراض صمامات القلب

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قال الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب بكلية طب القصر العيني، إن مشاكل صمامات القلب قد تكون ناتجة عن عيب خلقي، أو التعرض لإصابة كبيرة، أو وجود التهابات، أو بسبب الإصابة ببعض الأمراض.

وتابع «الوكيل»، خلال حواره مع الإعلامي خالد صقر، ببرنامج «شارع القلب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن مشاكل الصمامات مشهورة لدى مصابي متلازمة داون، أو بسبب حدوث مشكلة بسبب القيام بقسطرة بشكل خاطئ، وهذا أمر غير شائع، وأحيانًا قد تؤدي الحمى الروماتيزمية إلى حدوث مشاكل في الصمامات، وأحيانًا تحدث مشكلة في صمام القلب مع زيادة العمر.

ولفت إلى أن هناك اعتقادا شائعا بأن الطفل الذي أُصيب بالتهابات في اللوز بأنه مصاب بحمى روماتيزمية، وهذا أمر خاطئ للغاية، لافتًا إلى أن الطفل الذي يصاب بالتهاب في اللوز عندما يتناول العلاج المناسب لمدة 10 أيام ينتهي الالتهاب بدون أي مشاكل بنسبة 95%، أما في حالة وقف العلاج بعد يومين أو ثلاثة نتيجة تحسن الحالة، فلا يموت الميكروب، وهذا قد يؤدي إلى مشاكل في صمامات القلب.

المصرى اليوم

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