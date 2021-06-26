أخبار عاجلة

وسائل إعلام عبرية: اتصال هاتفي بين الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي -
«أثر جائحة كورونا على أصحاب الأعمال».. محور لقاء وزير القوى العاملة ومستثمري سوهاج -
البنتاجون: ندرس طلب حكومة هايتي لإرسال قوات أمريكية إلى البلاد -
نص كلمة رئيس الوزراء في حفل تأبين كمال الجنزوري -
«زراعة النواب» تؤجل مناقشة طلب إحاطة بشأن استنباط تقاوي وأصناف من بعض المحاصيل الزراعية -
بعد نجاحه في «لعبة نيوتن».. أسامة الهادي يعود بـ«لسه فيّا حيل» (فيديو) -
مصرع شخص صدمته سيارة على الطريق الزراعي بطوخ -
مشاهد بالعين.. فلكية جدة: اقتران ثلاثي بسماء المملكة ليل الاثنين -
"الحج والعمرة" تقف على جاهزية مراكز استقبال الحجاج في مكة المكرمة -
اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ جنوب سيناء يهنئ نائبته بعد حصولها على درجة الدكتوراه

Print
محافظ جنوب سيناء يهنئ نائبته بعد حصولها على درجة الدكتوراه محافظ جنوب سيناء يهنئ نائبته بعد حصولها على درجة الدكتوراه

اشترك لتصلك أهم الأخبار


هنأ اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، لحصولها على درجة الدكتوراه، عن رسالتها التي جاءت بعنوان «خطة منهجية لادارة أصول الدولة العمرانية لتحقيق التنمية المستدامة للمناطق المركزية بالقاهرة».

وأثنى المحافظ على مجهودات النائبة في محافظة جنوب سيناء، معرباً عن خالص تمنياته القلبية بالنجاح والتوفيق .

كان محافظ جنوب سيناء قد شهد المناقشة العلنية لرسالة دكتوراه الفلسفة في الهندسة المعمارية تخصص تخطيط عمراني والتي أقيمت بمقر كلية هندسة المطرية جامعة حلوان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الداخلية»: ضبط عنصر إجرامي بحوزته 100 طربة حشيش بـ1.6 مليون جنيه في مطروح

«الداخلية»: ضبط عنصر إجرامي بحوزته 100 طربة حشيش بـ1.6 مليون جنيه في مطروح

«سياحة النواب» توصى بتنقية جداول القيد للمرشدين السياحيين

«سياحة النواب» توصى بتنقية جداول القيد للمرشدين السياحيين

«طب قنا» تحتفل بحصولها على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان الجودة

«طب قنا» تحتفل بحصولها على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان الجودة

وسائل إعلام عبرية: اتصال هاتفي بين الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي

وسائل إعلام عبرية: اتصال هاتفي بين الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي