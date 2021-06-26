محافظ جنوب سيناء يهنئ نائبته بعد حصولها على درجة الدكتوراه

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار



هنأ اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، لحصولها على درجة الدكتوراه، عن رسالتها التي جاءت بعنوان «خطة منهجية لادارة أصول الدولة العمرانية لتحقيق التنمية المستدامة للمناطق المركزية بالقاهرة».

وأثنى المحافظ على مجهودات النائبة في محافظة جنوب سيناء، معرباً عن خالص تمنياته القلبية بالنجاح والتوفيق .

كان محافظ جنوب سيناء قد شهد المناقشة العلنية لرسالة دكتوراه الفلسفة في الهندسة المعمارية تخصص تخطيط عمراني والتي أقيمت بمقر كلية هندسة المطرية جامعة حلوان.