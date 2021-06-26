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هدف صعود كايزر تشيفز لنهائي دوري أبطال أفريقيا وإقصاء الوداد المغربي..

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هدف صعود كايزر تشيفز لنهائي دوري أبطال أفريقيا وإقصاء الوداد المغربي.. فيديو هدف صعود كايزر تشيفز لنهائي دوري أبطال أفريقيا وإقصاء الوداد المغربي..

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ودع الوداد المغربي دوري أبطال أفريقيا من دور نصف نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي، بعدما تعادل سلبيا مع نظيره الجنوب أفريقي، كايزرشيفز، ليصعد الفريق الجنوب أفريقي للدور النهائي بفضل فوزه في لقاء الذهاب السبت الماضي بهدف دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما.

وكان فريق نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، حقق فوزاً غير متوقع على حساب مضيفه الوداد البيضاوي المغربي، بملعب الأخير، بمنافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وسجل هدف كايرز تشيفز الجنوب أفريقي سمير نوركوفيتش في الدقيقة 34 من عمر المباراة.

وهاجم الوداد بكل خطوطه من أجل التعويض ولكن دفاع الضيوف وقف له بالمرصاد لتنتهي المباراة بفوز بطل جنوب أفريقيا.

المصرى اليوم

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