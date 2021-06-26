رفع 1500 متر مخلفات من إزالات بأرمنت غرب الأقصر

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أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر إزالة كافة مخالفات التعدي على أرض أملاك الدولة بالمركز والقرى التابعة له، من خلال حملة إزالة ونظافة وتجميل تم خلالها استكمال تنفيذ إزالة مخالفات التعدي بالبناء على أرض أملاك الدولة.

أضاف أن الحملة تمت بناحية شارع الشهيد عبد الرحمن خلف العمارات السكنية بأرمنت الوابورات وتم رفع ١٥٠٠م٣ أنقاض ومخلفات، كما تم تمهيد الطريق وتكثيف أعمال النظافة بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف مدير مرافق المركز ومسؤولي أملاك الدولة ومسؤولي الإشغالات ومشرفين وعمال المرافق والنظافة والتجميل.