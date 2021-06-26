6 خزائن لتحصيل رسوم التظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم

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قال الدكتورأكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الفيوم ، اليوم السبت، أنه لأول مرة فى تظلمات الشهادة الإعداية بالمحافظة 6 خزن مالية. وأكد أنه نظرا لإقبال عدد كبير من الطلبة والطالبات على تقدم تظلمات للشهادة الإعدادية بالمحافظة، لإعادة تصحيح أوراقهم من قبل لجنة تلقى التظلمات فقد تم تفعيل 6 خزان مالية لتحصيل رسوم التظلمات من الطلاب وأولياء الامور بعد أن كانت خزنة واحد فى تظلمات العام الماضى، لتخفيف الزحام والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وحرارة الجو .

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إلى أن إجراءات التظلمات تتضمن قيام ولى أمر الطالب بالتقدم بطلب وسداد الرسوم الخاصة بالتظلم بواقع 20 جنيها لكل مادة بمقر كل لجنة تلقى التظلمات، على أن يتم فحص التظلمات والبت في عما إذا كان الطالب له درجات من عدمه. وأضاف أنه تقدم 3 آلاف طالب وطالبة، بتظلمات فى الشهادة الإعدادية بالفيوم خلال ثلاثة أيام فقط، مشيرا إلى أن لجنة تلقى التظلمات تعمل فى سهولة ويسر على الطلبة وأولياء الأمورمع مرعاه التباعد الاجتماعى خوفا من عدوى كورونا.