أخبار عاجلة

وسائل إعلام عبرية: اتصال هاتفي بين الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي -
«أثر جائحة كورونا على أصحاب الأعمال».. محور لقاء وزير القوى العاملة ومستثمري سوهاج -
البنتاجون: ندرس طلب حكومة هايتي لإرسال قوات أمريكية إلى البلاد -
نص كلمة رئيس الوزراء في حفل تأبين كمال الجنزوري -
«زراعة النواب» تؤجل مناقشة طلب إحاطة بشأن استنباط تقاوي وأصناف من بعض المحاصيل الزراعية -
بعد نجاحه في «لعبة نيوتن».. أسامة الهادي يعود بـ«لسه فيّا حيل» (فيديو) -
مصرع شخص صدمته سيارة على الطريق الزراعي بطوخ -
مشاهد بالعين.. فلكية جدة: اقتران ثلاثي بسماء المملكة ليل الاثنين -
"الحج والعمرة" تقف على جاهزية مراكز استقبال الحجاج في مكة المكرمة -
اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

6 خزائن لتحصيل رسوم التظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم

Print
6 خزائن لتحصيل رسوم التظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم 6 خزائن لتحصيل رسوم التظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتورأكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الفيوم ، اليوم السبت، أنه لأول مرة فى تظلمات الشهادة الإعداية بالمحافظة 6 خزن مالية. وأكد أنه نظرا لإقبال عدد كبير من الطلبة والطالبات على تقدم تظلمات للشهادة الإعدادية بالمحافظة، لإعادة تصحيح أوراقهم من قبل لجنة تلقى التظلمات فقد تم تفعيل 6 خزان مالية لتحصيل رسوم التظلمات من الطلاب وأولياء الامور بعد أن كانت خزنة واحد فى تظلمات العام الماضى، لتخفيف الزحام والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وحرارة الجو .

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إلى أن إجراءات التظلمات تتضمن قيام ولى أمر الطالب بالتقدم بطلب وسداد الرسوم الخاصة بالتظلم بواقع 20 جنيها لكل مادة بمقر كل لجنة تلقى التظلمات، على أن يتم فحص التظلمات والبت في عما إذا كان الطالب له درجات من عدمه. وأضاف أنه تقدم 3 آلاف طالب وطالبة، بتظلمات فى الشهادة الإعدادية بالفيوم خلال ثلاثة أيام فقط، مشيرا إلى أن لجنة تلقى التظلمات تعمل فى سهولة ويسر على الطلبة وأولياء الأمورمع مرعاه التباعد الاجتماعى خوفا من عدوى كورونا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الداخلية»: ضبط عنصر إجرامي بحوزته 100 طربة حشيش بـ1.6 مليون جنيه في مطروح

«الداخلية»: ضبط عنصر إجرامي بحوزته 100 طربة حشيش بـ1.6 مليون جنيه في مطروح

«سياحة النواب» توصى بتنقية جداول القيد للمرشدين السياحيين

«سياحة النواب» توصى بتنقية جداول القيد للمرشدين السياحيين

«طب قنا» تحتفل بحصولها على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان الجودة

«طب قنا» تحتفل بحصولها على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان الجودة

وسائل إعلام عبرية: اتصال هاتفي بين الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي

وسائل إعلام عبرية: اتصال هاتفي بين الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي