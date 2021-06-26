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فحص 37 ألف سيدة بكفر الشيخ ضمن مبادرة دعم صحة الأم والجنين

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فحص 37 ألف سيدة بكفر الشيخ ضمن مبادرة دعم صحة الأم والجنين فحص 37 ألف سيدة بكفر الشيخ ضمن مبادرة دعم صحة الأم والجنين

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أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ بأن الفرق الطبية القائمة على تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح ، لدعم صحة الأم والجنين قامت بتقديم الخدمة الطبية لعدد 37668 سيدة حامل منذ بداية المبادرة، وأنه خلال الإسبوع الماضى تم فحص 1234 سيدة .


وأشارت سلام إلى أن المبادرة تستهدف الوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخالٍ من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، حيث تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتي الولادة، للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين لمنع انتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل، مضيفاً إلى أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة.


كما صرحت سلام أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشددةً على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن التعامل مع السيدات وحسن الإستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية.

المصرى اليوم

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