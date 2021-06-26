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في بيان رسمي.. «أون تايم سبورت» تُعلن التحقيق في شكوى

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في بيان رسمي.. «أون تايم سبورت» تُعلن التحقيق في شكوى الزمالك في بيان رسمي.. «أون تايم سبورت» تُعلن التحقيق في شكوى

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أصدرت قنوات «أون تايم سبورت»، بيانًا رسميًا، للرد على البيان الذي أصدره نادي ، بشأن وقف التعامل مع القناة، بسبب تصريحات أحد مقدمي البرامج عبر القناة، بخصوص مطالب المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لتجديد تعاقده مع الفريق الأبيض.

وجاء نص البيان على النحو التالي:-

تعلن قنوات «أون تايم سبورتس» أنها بدأت تحقيقًا موسعًا استجابة للشكوى المقدمة من نادي الزمالك، لما تم إذاعته من أحد مذيعيها فيما يخص صفقات النادي مع لاعبيه، مؤكدة تقديرها الكامل لنادي الزمالك ومجلس إدارته.

وتعلن القنوات أنها تتحرى الدقة والشفافية فيما يعرض على شاشاتها، أولاً احترامًا لجمهور مشاهديها، وثانيًا تقديرًا لنادي الزمالك الكبير وجمهوره العريض وكل نوادي .

وكان الزمالك أصدر بيانًا رسميًا ضد قناة «أون تايم سبورتس» وجاء البيان كالتالي:

أبدى الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وجميع أعضاء اللجنة رفضهم التام واستياءهم الشديد لما بدر من أحد مقدمي البرامج في «قناة أون تايم سبورت» حول المطالب المادية للاعب أشرف بن شرقي المحترف في صفوف الفريق لتجديد عقده مع الزمالك، أو تفاصيل عقد أحمد سيد زيزو.

وقرر جميع أعضاء اللجنة عدم الظهور على القناة إلا بعد التكذيب والاعتذار الرسمي لنادي الزمالك عما حدث.

ويحتفظ نادي الزمالك بحقه القانوني في الرد على كل الأكاذيب التي خرجت ضد النادي ولاعبيه أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ووالده المحترم.

وأكد رئيس وأعضاء اللجنة بأن ما ذكر في القناة بخصوص تفاصيل تجديد عقد اللاعب أحمد سيد زيزو، أو المطالب المادية للاعب بن شرقي لتجديد عقده هو من وحي الخيال، ولا أساس له من الصحة.

وطالب أعضاء اللجنة تحري الدقة والمصداقية فيما يخرج من القناة عن نادي الزمالك، وتقديم رسالة إعلامية لا تثير الفتن، وتزكي الروح الرياضية التي طالما نحرص وتحرص إدارة القناة عليها وسوف يصعد النادي الأمر للحصول على حقه وفقا للقانون.

المصرى اليوم

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