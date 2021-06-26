صحة الشرقية تناقش برنامج الزمالة المصرية وسد عجز الأطباء في التخصصات النادرة

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عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، لمناقشة برنامج الزمالة المصرية، وخطة اعتماد الأقسام الطبية بالمستشفيات، ومنافذ تقديم الخدمة الطبية، ضمن برنامج الزمالة المصرية بمحافظة الشرقية، وسد العجز في الأطباء بالتخصصات الطبية النادرة بالمستشفيات، مساء اليوم الإثنين بمكتب وكيل الوزارة بديوان عام المديرية.

تناول الاجتماع مناقشة آليات تطبيق مشروع الزمالة المصرية بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية، ومنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وناقش وكيل الوزارة خطة العمل، والإجراءات المتبعة لاعتماد كافة الأقسام الطبية بمستشفيات المحافظة ضمن برنامج الزمالة المصرية، وآلية اعتماد المدربين، من داخل وخارج المستشفيات ضمن البرنامج.

كما تم استعراض خطة التطوير لمشروع الزمالة، وعمل نائب مدير المستشفي لشئون الزمالة، والذي يتولي الجانب الفني لبرنامج الزمالة المصرية، وإعداد الخطط العلمية للأقسام الطبية المختلفة ضمن البرنامج ومتابعة تنفيذها، وإعداد تقارير وإحصاءات نصف شهريه لما تم تنفيذه بالبرنامج، ومعالجة السلبيات وحل أي مشكلات تطرأ تخص المدربين والمتدربين، وأي معوقات تؤثر على سير عمل البرنامج، موجهاً بمتابعة العملية التدريبية لأطباء الزمالة بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وأكد وكيل الوزارة على توفير قاعات للتدريب مجهزة بشاشات للعرض، ومزودة بأحدث الوسائل التعليمية، وتوفير السكن اللائق للمدربين والمتدربين من الأطباء، وبما يتناسب مع الأعداد الموجودة، وجودة الوجبات الغذائية المقدمة لهم، ومتابعة سجل الانتظام وكتاب الأنشطة العلمية للزمالة، وأوضح وكيل الوزارة بأن عدد الأقسام الطبية الذي تم اعتمادها حتي الآن ببرنامج الزمالة المصرية بلغت ٢١٧ قسما بجميع مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.

كما ناقش وكيل الوزارة مع مديري الإدارات الفنية خطة التعاقد مع الأطباء، وسد العجز من الأطباء في التخصصات الطبية النادرة مثل العناية المركزة والمخ والأعصاب والتخدير وغيرها، بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية بمحافظة الشرقية.