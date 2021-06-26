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أحمد الطيب لإدارة : «متضيعوش وقت مع ساسي»

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أحمد الطيب لإدارة الزمالك: «متضيعوش وقت مع ساسي» أحمد الطيب لإدارة : «متضيعوش وقت مع ساسي»

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وجه المعلق الرياضي أحمد الطيب، رسالة إلى مسؤولي نادي برئاسة حسين لبيب، بشأن التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

ونشر أحمد الطيب، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» صورة لفرجاني ساسي، وعلق عليها قائلاً: «ما تضيّعوش وقت مع سَاسى..قُضِى الأمر سيبقى حَبيب..ربنا يوفقه».

ورفض فرجاني ساسي، تجديد عقده مع الزمالك والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بسبب الإختلاف حول المقابل المادي.

يُذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك نجحت في الأيام الماضية في تمديد التعاقد مع محمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو، وتسعى خلال الأيام المقبلة لتمديد التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أبوجبل ومحمد عبدالشافي.

المصرى اليوم

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