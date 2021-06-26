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إزالة 12 حالة تعدٍ على أرض زراعية بالزينية شمال الأقصر

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إزالة 12 حالة تعدٍ على أرض زراعية بالزينية شمال الأقصر إزالة 12 حالة تعدٍ على أرض زراعية بالزينية شمال الأقصر

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف المرور الدائم على التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبالتنسيق ما بين مجلس مدينة الزينية شمال الأقصر مع الإدارة الزارعية بالمركز حيث تم إزالة 12 حالة تعديات على أرض زراعية بدائرة المركز، وتم تنفيذ قرار إزالة عدد حالة تصنيع طوب على مساحة أربعة قراريط.

أوضح العقيد أحمد الهوارى، رئيس مركز ومدينة الزينية، أن حملات الإزالة تمت بالتنسيق مع الدكتورة أمل إسماعيل وكيلة وزارة الزاعة بالأقصر تحت إشراف مكى عمر رئيس قرية العشى والمهندس أبوبكر حجاجي مدير الإدارة الزراعية بالمركز وعبدالحق عويس رئيس الوحدة الزارعية بالقرية.

المصرى اليوم

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