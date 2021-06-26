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الملء الأحادي قضية في غاية الخطورة.. بيان جديد من السودان بشأن سد النهضة

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الملء الأحادي قضية في غاية الخطورة.. بيان جديد من السودان بشأن سد النهضة الملء الأحادي قضية في غاية الخطورة.. بيان جديد من السودان بشأن سد النهضة

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عقد مجلس الوزراء السوداني، اجتماعا مغلقا استعرض فيه الأوضاع العامة، وسبل مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد .

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر، في موتمر صحقي بوكالة السودان للأنباء السبت، أن «سد النهضة يهدد مصالح السودان بشكل مباشر، والملء الأحادي لسد النهضة قضية في غاية الخطورة».

في سياق آخر، أعلن الوزير السوداني استمرار الدعم الحكومي للدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق والبدء الفوري في حملات فرض الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومُصادرة وتسليم الذهب المُهرّب والعملات المُصادرة لبنك السودان المركز والبدء فوراً في إدخال مليون أسرة تحت مظلة التأمين الصحي بتمويل من وزارة المالية وديوان الزكاة.

المصرى اليوم

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