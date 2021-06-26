★ ★ ★ ★ ★

يدعم مرشح الحزب الجمهوري للكونجرس

يعود دونالد ترامب إلى أوهايو اليوم السبت، ويخاطب أنصاره في أول تجمع سياسي كبير له منذ مغادرته البيت الأبيض، دعمًا لمرشح جمهوري للكونجرس قبل انتخابات منتصف الولاية العام القادم.

وبحضوره التجمع المتوقع أن يكون صاخبًا، ويُنظَّم في مركز للمعارض في ولينغتون بولاية أوهايو دعمًا للمرشح المحافظ ماكس ميلر، أحد معاوني "ترامب" السابقين، فإن الملياردير المتعجرف يوضح أنه يريد أن يبقى قوة يُعتدُّ بها في جهود الحزب الجمهوري لاستعادة السيطرة على مجلسَي الشيوخ والنواب العام المقبل، وفقًا لـ"فرانس 24".

ولم يظهر "ترامب" البالغ 75 عامًا كثيرًا أمام وسائل الإعلام منذ مغادرته مهامه بعد ثلاثة أسابيع على اقتحامٍ دامٍ للكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني).

ويسعى "ترامب" للنَّيل من أولئك الجمهوريين الذين صوتوا لصالح عزله، بدءًا بأنتوني غونزاليس، النائب عن أوهايو المنتهية ولايته، الذي ينافسه ميلر في انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري.

وبيَّنت لجنة العمل السياسي "أنقذوا أميركا" التابعة لـ"ترامب" أن التجمع في أوهايو يمثل انطلاقة لتجمعات عديدة للرئيس السابق دعمًا لمرشحين وقضايا تعزز أجندة "لنعد العظمة لأميركا"، ولإنجازات إدارة الرئيس "ترامب".

والرئيس السابق المحظور من منصات التواصل الاجتماعي، الذي يواجه متاعب قانونية، يبدو راغبًا في الترشح لانتخابات 2024، لكن لم يصدر عنه أي إعلان يتعلق بمستقبله السياسي.الرئيس الأمريكي السابق ترامب الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب