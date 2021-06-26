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الأخضر الأولمبي يواصل إعداده للأولمبياد على فترتين صباحية ومسائية

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الأخضر الأولمبي يواصل إعداده للأولمبياد على فترتين صباحية ومسائية

أجرى السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم ، اليوم السبت ، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في الرياض، والذي يمتد حتى الخامس من شهر يوليو المقبل، ضمن المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية اليوم السبت، على فترتين صباحية ومسائية، أجروا خلال الحصة الصباحية والتي جاءت في فرع وقت اللياقة بحي الواحة تمارين تقوية، في حين بدأت الحصة المسائية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، بتمارين مربعات مصغّرة 5 ضد 2، أعقبها مران تكتيكي قُسّم الفريق خلاله إلى مجموعتين تركز على البناء تحت الضغط العالي والتحول الدفاعي، لتختتم الحصة التدريبية بمران بدني بالكرة بهدف التحمّل.

ويواصل المنتخب السعودي غدًا الأحد تدريباته تمام السابعة مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

الأخضر الأولمبي يواصل إعداده للأولمبياد على فترتين صباحية ومسائية

المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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