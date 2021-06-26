أكثر من 100 قتيل في صفوف الحوثيين بمأرب
واصل رجال الإنقاذ الحفر بين أنقاض المبنى السكني المكون من 12 طابقا، والمطل على المحيط، الذي انهار بالقرب من ميامي، في محاولة للعثور...
أبهـا: الوطن
16 ذو القعدة 1442 هـ
حكمت محكمة أمريكية على الشرطي ديريك شوفن الذي أدين بقتل جورج فلويد، بالسجن 22 عاما ونصف.وقال الشرطي 45 عاما خلال جلسة إعلان العقوبة...
أبهـا: الوطن
15 ذو القعدة 1442 هـ
ظهر، في وقت سابق، أن الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، يرفض التنازلات والمفاوضات فيما يخص الاتفاق النووي، رغبة منه في إجبار...
فيينا: الوكالات
15 ذو القعدة 1442 هـ
خميس مشيط : الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه...
خميس مشيط: الوطن
15 ذو القعدة 1442 هـ