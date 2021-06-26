أخبار عاجلة

وسائل إعلام عبرية: اتصال هاتفي بين الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي -
«أثر جائحة كورونا على أصحاب الأعمال».. محور لقاء وزير القوى العاملة ومستثمري سوهاج -
البنتاجون: ندرس طلب حكومة هايتي لإرسال قوات أمريكية إلى البلاد -
نص كلمة رئيس الوزراء في حفل تأبين كمال الجنزوري -
«زراعة النواب» تؤجل مناقشة طلب إحاطة بشأن استنباط تقاوي وأصناف من بعض المحاصيل الزراعية -
بعد نجاحه في «لعبة نيوتن».. أسامة الهادي يعود بـ«لسه فيّا حيل» (فيديو) -
مصرع شخص صدمته سيارة على الطريق الزراعي بطوخ -
مشاهد بالعين.. فلكية جدة: اقتران ثلاثي بسماء المملكة ليل الاثنين -
"الحج والعمرة" تقف على جاهزية مراكز استقبال الحجاج في مكة المكرمة -
اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. الوطن السعودية

أكثر من 100 قتيل في صفوف الحوثيين بمأرب

Print

النيران تبطئ جهود الإنقاذ في مبنى فلوريدا

واصل رجال الإنقاذ الحفر بين أنقاض المبنى السكني المكون من 12 طابقا، والمطل على المحيط، الذي انهار بالقرب من ميامي، في محاولة للعثور...

eb2874e9c4.jpgأبهـا: الوطن
e6c12454ae.jpg16 ذو القعدة 1442 هـ

السجن 22 عاما ونصف لقاتل جورج فلويد

حكمت محكمة أمريكية على الشرطي ديريك شوفن الذي أدين بقتل جورج فلويد، بالسجن 22 عاما ونصف.وقال الشرطي 45 عاما خلال جلسة إعلان العقوبة...

icon-byline.pngأبهـا: الوطن
icon-clock.png15 ذو القعدة 1442 هـ

الوكالة الذرية: إيران لم ترد بشأن تفتيش منشآتها النووية

ظهر، في وقت سابق، أن الرئيس الإيراني ، إبراهيم رئيسي، يرفض التنازلات والمفاوضات فيما يخص الاتفاق النووي، رغبة منه في إجبار...

icon-byline.pngفيينا: الوكالات
icon-clock.png15 ذو القعدة 1442 هـ

خميس مشيط : الدفاعات تدمر مسيرة حوثية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه...

icon-byline.pngخميس مشيط: الوطن
icon-clock.png15 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي

اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي

اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي

اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي

مجاهد يجتمع بحسام البدري لمناقشة اجندة المنتخب

مجاهد يجتمع بحسام البدري لمناقشة اجندة المنتخب

إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية

إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية