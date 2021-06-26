بالمساواة والصدق.. ختام المرحلة الرابعة من «قيم وحياة» لتدريب الطلائع بالغردقة

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على مدار يومين كاملين شهد مركز شباب الغردقة تدريبات المرحلة الرابعة من مشروع «قيم وحياة» حيث تستهدف التدريبات فئة النشء من طلائع المركز ومن أعضاء برلمان الطلائع، في إطار بروتوكول التعاون بين مؤسسة أجيال مصر لتنمية النشء والشباب ومؤسسة مصر الخير ووزارة الشباب والرياضة وتم تقسيم الدليل التدريبى التدريبى للمشروع التدريب إلى ثلاث ورش تدريبية مختلفة.



شهد اليوم الأول تلقى الطلائع التدريب على قيم السعادة والاحترام والبساطة والصدق والمحبه ثم التنفيذ بشكل عملي بلعبة السلم والثعبان بنظام القيم. والثاني كان تدريب على قيم المسؤولية والتعاون والاتحاد وأنشطة تحفيزية على قيم التواضع والسلام والنزاهة. وينفذ المشروع في جميع محافظات مصر بالكامل، الهدف الرئيسى منه نشر القيم الايجابية والحد من انتشار الظواهر السلبية في المجتمع، عن طريق ترسيخ مجموعة من القيم المطلوب تواجدها في المجتمع والشارع والأسرة مثل المسؤولية والاحترام والنزاهة والسعادة والمحبة والتواضع وغيرها من القيم المهم تواجدها، عن طريق مجموعة من التدريبات والأنشطة الخاصة بالمشروع وتنفيذها عن طريق منسق كل محافظة بالتنسيق مع المتطوعين المتواجدين في كل محافظة للمشروع.

أكد أمير أبوالمجد منسق مشروع قيم وحياة بمحافظة البحر الأحمر، أن التدريبات تمت في 8 أماكن مختلفة وبمعدل 16 يوما مع فئة النشء، مقسمة على طلائع مراكز الشباب وطلائع الجمعيات الأهلية، وفرق الكشافة وأطفال دور الرعاية. وأضاف أن التدريب الأول ترك بصمة جيدة للغاية في نفوس المشاركين بإبدائهم الرغبة في تواجد المشروع معهم بشكل مستمر في تقديم الورش والجلسات التدريبية المختلفة، ما يجعل ذلك حافزاً قوياً لاستكمال باقى الورش التدريبية بأفضل وأقصى طاقة ممكنة.