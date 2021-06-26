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الشرطة الألمانية: جميع ضحايا حادث الطعن في فيرتسبورج من النساء

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الشرطة الألمانية: جميع ضحايا حادث الطعن في فيرتسبورج من النساء الشرطة الألمانية: جميع ضحايا حادث الطعن في فيرتسبورج من النساء

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تحقق السلطات الألمانية لكشف الملابسات التي دفع رجلا للهجوم عشوائيا بسكين على مجموعة من الناس في مدينة فيرتسبورج أمس الجمعة مما أسفر عن مقتل ثلاث نساء وإصابة خمس أخريات بجروح خطيرة.

وقال مسؤولون إن المشتبه به، الذي ضبطته الشرطة في مسرح الحادث، مهاجر صومالي يبلغ من العمر 24 عاما وكان يعاني من مشكلات نفسية في السابق. ولم تكشف الشرطة عن اسم المشتبه به.

وقال خواكيم هرمان وزير الداخلية بولاية بافاريا إن المسؤولين يعتقدون أن المشتبه به تصرف بمفرده لكنهم يحققون لمعرفة ما إذا كانت له دوافع مرتبطة بتنظيم إسلامي.

ونقل الوزير عن أحد الشهود قوله إن المشتبه به صاح قائلا "الله أكبر" قبل شروعه في الهجوم.

وقال هرمان "المؤشرات عن التشدد...والمشكلات النفسية لا يستبعد أي منهما الآخر".

وذكر قائد الشرطة بالمنطقة أن الرجل دخل متجرا وسأل موظفة عن مكان السكاكين. وانتزع سكينا وقتل الموظفة واثنتين أخريين بالمتجر. وطعن الرجل بعد ذلك خمس نساء وطفلا في الشارع وبأحد المصارف.

المصرى اليوم

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