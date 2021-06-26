أخبار عاجلة

مشاهد بالعين.. فلكية جدة: اقتران ثلاثي بسماء المملكة ليل الاثنين -
"الحج والعمرة" تقف على جاهزية مراكز استقبال الحجاج في مكة المكرمة -
اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي -
خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع -
الولايات المتحدة: متحورات كورونا تهديد لانتعاش الاقتصاد العالمي -
"الفالح": زيارة سلطان عُمان تعميقٌ للعلاقات وتعزيز للروابط الاقتصادية -
الجيش اليمني يقصف مواقع الحوثيين غرب مأرب -
مرتادو "سوق مواشي الدرب": الوضع يزداد سوءاً بعد التصاريح الرنانة للمسؤولين -
الرجاء البيضاوي المغربي يتوج  بكأس الاتحاد الإفريقي -
مئات الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله مطالبين برحيل عباس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الجزائر.. انطلاق مشاورات تشكيل الجديدة

Print
الجزائر.. انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة الجزائر.. انطلاق مشاورات تشكيل الجديدة
"تبون" يستقبل قادة الحزب الفائز في الانتخابات

الجزائر.. انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

أطلق الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم (السبت)، مشاورات سياسية من أجل تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 يونيو، وفاز بها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان أوردته "فرانس 24"، أن الرئيس "تبون" استقبل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي مرفوقًا بأعضاء من المكتب السياسي، في إطار المشاورات السياسية الموسعة لتشكيل .

وأضافت أن الرئيس استقبل أيضًا وفدًا عن ممثلي الأحرار المستقلين، يقوده عبدالوهاب آيت منقلات، ورئيس بلدية تيزي وزو الذي قاد قائمة مستقلة في دائرة انتخابية لم تصل نسبة المشاركة فيها إلى 1%.

وقدّم رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، استقالة حكومته الخميس الماضي غداة صدور النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية، وقَبِلها "تبون"، وكلفه بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل

الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل

الحكومة الإفغانية تنشر مضادات جوية في مطار العاصمة تحسبا لضربات من طالبان

الحكومة الإفغانية تنشر مضادات جوية في مطار العاصمة تحسبا لضربات من طالبان

مع استمرار التقدم الجامح لـ"طالبان".. الحكومة الأفغانية تشغل نظاماً دفاعياً لحماية العاصمة

مع استمرار التقدم الجامح لـ"طالبان".. الحكومة الأفغانية تشغل نظاماً دفاعياً لحماية العاصمة

طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات