وزيرة التضامن تختتم زيارة مطروح بتفقد دار رعاية الأيتام

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اختتمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة مطروح بتفقد دار رعاية الأيتام «بنين» بالكيلو «٧»، والتي تم إسنادها لمؤسسة التكافل الاجتماعي، بمطروح، حيث تم تطوير الدار وتأثيثها، وملحق بها ١٧ ابنا تتراوح أعمارهم من ١٦ إلى ١٧ عامًا، باستثناء طفل وحيد يبلغ ٦ سنوات.

حرصت القباج على لقاء أبناء الدار والمشرفين القائمين عليها، مشيدة بالمستوى المتميز الذي وجدت عليه الدار، وحرصها على تلبية جميع مطالب الأبناء، كما وجه الأبناء الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على حرصها على توفير كل سبل الرعاية لهم.

كانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد تفقدت صباح اليوم مركز العزيمة لتأهيل مرضي الإدمان والاحتفال بتخرج دفعة من متعافي الإدمان، وافتتحت مجمع الطفولة بالنادي الاجتماعي، بعد انتهاء عمليات تطوير المبني وإحلال وتجديد الأجهزة والأثاثات، حيث يقام المجمع على مساحة ١٠٦٦ مترًا مربعًا، ويضم حضانة ومكتبة وحديقة للطفل، كما تشاهد فيلمًا تسجيليًا عن الأنشطة والخدمات التي تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة مطروح.

كما تفقدت مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد، والذي تم تطويره ورفع كفاءته، ويقام على مساحة ١٨٠٠ متر مربع، ويضم ١١ غرفة، بالإضافة إلى قاعات تعليمية وتخاطب وقاعة علاج حسي ووظيفي، وبه مساحة خضراء ومنطقة ترفيهية للأبناء.