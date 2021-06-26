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أطباء الجامعات يوقعون الكشف الطبي علي المواطنين بالمجان بمستشفي العريش

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أطباء الجامعات يوقعون الكشف الطبي علي المواطنين بالمجان بمستشفي العريش أطباء الجامعات يوقعون الكشف الطبي علي المواطنين بالمجان بمستشفي العريش

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قام فريق من أطباء الجامعات المصرية، بتوقيع الكشف الطبي علي المواطنين وأجراء العمليات الجراحية في مستشفي العريش العام بالمجان، اليوم السبت، طبقًا لبروتوكول التعاون الطبي الموقع بين مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بالجامعات المصرية .

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء ، إن أطباء الجامعات المصرية هم كلا من الدكتورة كريمة يوسف أحمد السيسى ، أستاذ كبد وجهاز هضمى فى جامعة الأزهر ، الدكتور هانى محمد حسن حسين ، أستاذ جراحة عامة في جامعة الزقازيق ، الدكتور طارق عزت عبد اللطيف ابراهيم ، أستاذ جراحة عامة في جامعة الزقازيق ، الدكتور خالد على عبد العال شاهين ، أستاذ فى جامعة الأزهر ، الدكتور مزار محمد حسنى النحال ، أستاذ مساعد جراحة قلب وصدر فى جامعة القاهرة.

والدكتور ، أحمد أحمد عبد العزيز مرعى ، مدرس جراحة مخ وأعصاب فى جامعة القاهرة ، الدكتور ، هانى عبد المولى محمد عبد المولى ، مدرس جراحة أوعية دموية فى جامعة الزقازيق ، الدكتور ، عمرو السيد توفيق ابراهيم .. مدرس جراحة قلب وصدر فى جامعة القاهرة ، الدكتور ، محمد على العرابى ، مدرس تخدير فى جامعة المنصورة ، الدكتور أدهم عز الدين السيد .. مدرس مساعد جراحة مخ وأعصاب فى جامعة القاهرة ، الدكتور ، سعد أحمد سعد أبو العز ، مدرس مساعد جراحة عظام فى جامعة المنصورة.

المصرى اليوم

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