«تنشيط السياحة» تنظم رحلة تعريفية للإعلاميين الأوكران

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في إطار تنفيذ خطة وزارة السياحة والآثار لكل الآليات الترويجية للأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر، نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي رحلة تعريفية إعلامية لأبرز الإعلاميين والصحفيين الاوكران، للمقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات سياحية مختلفة ومتميزه بالاضافة إلى ما تقوم به مصر من جهد للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالقطاع السياحي والمواطنيين والسائحين من حيث تطعيم العاملين بالقطاع باللقاح المضاد لفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المطبقة في كافة المنشآت السياحية والفندقية والمنتجعات السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف، واماكن الجذب السياحي.

وستشمل الرحلة مدن القاهرة والغردقة وشرم الشيخ والعلمين، وذلك لمدة أسبوع.

ورحب أحمد يوسف- الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي- بأعضاء الوفد، بمدينة شرم الشيخ حيث بدأت رحلتهم التعريفية، موضحا أن الهيئة تهدف من خلال تنظيم واستضافة الرحلات التعريفية للاعلاميين هو إطلاعهم على ما تقوم به مصر من جهد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من اجراءات احترازية وضوابط السلامة الصحية والوقائية في المطارات والفنادق والمنشآت السياحية، والمواقع الأثرية والمتاحف في كافة ربوع البلاد، بالإضافة للتعريف بالمنتج السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات سياحية مختلفة ومتميزه، وذلك لترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر في أوكرانيا من خلال نشر عدد من المقالات وفقا لما شاهدوه على ارض الواقع بعد عودتهم إلى بلادهم.

واكد ماجد ابو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ان السوق الاوكراني قد مثل اهم الاسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث يعدوا من اوائل السائحيين الذين زارو مصر منذ استئناف حركة السياحة الوافدة في يوليو ٢٠٢٠، وأن الهيئة توليه اهتمام خاص وانها تعتزم خلال الفترة القادمة تنفيذ عدد من الانشطة الترويجية الهامة في هذا السوق.

وتفقد الوفد منذ وصوله إلى مدينة شرم الشيخ، الاجراءات الاحترازية المطبقة بمطار شرم الشيخ الدولي، ونقطة PCR، وتفقد عدد من الفنادق ومراكز الغوص ومستشفى شرم الشيخ الدولي، كما قام الوفد برحلة بحرية للاستمتاع بالطبيعة البحرية الخلابة والجو المشمس للمدينة.