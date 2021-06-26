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مران اليوم: تفاصيل جلسة شيكابالا مع بن شرقي وعواد

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مران الزمالك اليوم: تفاصيل جلسة شيكابالا مع بن شرقي وعواد مران اليوم: تفاصيل جلسة شيكابالا مع بن شرقي وعواد

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حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي على الاجتماع مع لاعبي الفريق سريعا على هامش التدريبات مساء اليوم السبت، بملعب النادي استعدادا لمواجهة المقاصة يوم الاثنين بالدوري الممتاز.

وطالب كارتيرون لاعبي الفريق بالتركيز في المواجهة المقبلة، وعدم الالتفات لنتيجة المباراة السابقة في كأس مصر، مؤكدا أن الظروف مختلفة بشكل كبير ومن الضروري حصد النقاط الثلاث.

عقد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق ومحمد عواد حارس المرمى، لمنحهما بعض النصائح خلال التدريبات مساء اليوم السبت.

ويحرص شيكابالا على منح نصائح للاعبين بصورة ودية خاصة أنه قائد الفريق.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء المقاصة في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد الجيش بالسويس.

المصرى اليوم

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