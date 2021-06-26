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مران اليوم: تدريبات بدنية تحت إشراف كارتيرون .. وجمعة يواصل التأهيل

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مران الزمالك اليوم: تدريبات بدنية تحت إشراف كارتيرون .. وجمعة يواصل التأهيل مران اليوم: تدريبات بدنية تحت إشراف كارتيرون .. وجمعة يواصل التأهيل

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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريبات بدنية وإطالات في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم السبت بملعب النادي.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بالإشراف على التدريبات البدنية قبل بدء المران.

كما واصل عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي في ظل إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة وذلك على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم السبت.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق إلى تجهيز جمعة للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء المقاصة المقرر له يوم الإثنين المقبل في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الجيش بالسويس.

المصرى اليوم

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