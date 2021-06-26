أخبار عاجلة

مشاهد بالعين.. فلكية جدة: اقتران ثلاثي بسماء المملكة ليل الاثنين -
"الحج والعمرة" تقف على جاهزية مراكز استقبال الحجاج في مكة المكرمة -
اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي -
خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع -
الولايات المتحدة: متحورات كورونا تهديد لانتعاش الاقتصاد العالمي -
"الفالح": زيارة سلطان عُمان تعميقٌ للعلاقات وتعزيز للروابط الاقتصادية -
الجيش اليمني يقصف مواقع الحوثيين غرب مأرب -
مرتادو "سوق مواشي الدرب": الوضع يزداد سوءاً بعد التصاريح الرنانة للمسؤولين -
الرجاء البيضاوي المغربي يتوج  بكأس الاتحاد الإفريقي -
مئات الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله مطالبين برحيل عباس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

لبنان.. الموافقة على إخلاء سبيل بعض الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت

Print
لبنان.. الموافقة على إخلاء سبيل بعض الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت لبنان.. الموافقة على إخلاء سبيل بعض الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت

جي بي سي نيوز :- افادت "الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني"، اليوم الأربعاء، بأنه "تمت الموافقة على إخلاء سبيل صغار الموظفين والعمال الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت".

وأشارت "الوكالة الوطنية" إلى أنه "بعد إحالة المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار، على النيابة العامة التمييزية طلبات تخلية السبيل المقدمة من الموقوفين السبعة، في قضيه المرفأ لاتخاذ الموقف، أبدى المدعي العام العدلي، القاضي غسان الخوري، رأيه بالقضية، لاسيما لجهة رد طلبات كبار الموظفين، والموافقة على تخلية سبيل صغار الموظفين والعمال في المرفأ".

يذكر أنه في الرابع من أغسطس الماضي انفجر ما يقرب من 3000 طن من مادة نترات الأمونيوم التي تم تخزينها بشكل غير صحيح في ميناء بيروت لسنوات، ما أسفر عن مقتل 211 شخصا وإصابة أكثر من 6000، وإلحاق أضرار بالأحياء المجاورة.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد بسعر الخبز في لبنان.. ومحتجون غاضبون في الشارع

ارتفاع جديد بسعر الخبز في لبنان.. ومحتجون غاضبون في الشارع

"وثائق فكتوريا" تكشف تورط النظام بمقتل 5210 مدنيين في حمص

"وثائق فكتوريا" تكشف تورط النظام بمقتل 5210 مدنيين في حمص

الكرملين: بوتين وبايدن يقدران التنسيق الروسي الأمريكي حول نقل المساعدات لسوريا

الكرملين: بوتين وبايدن يقدران التنسيق الروسي الأمريكي حول نقل المساعدات لسوريا

هود : سياستنا في سوريا لا تهدف لتغيير النظام و على سياسيي لبنان تشكيل حكومة فورا

هود : سياستنا في سوريا لا تهدف لتغيير النظام و على سياسيي لبنان تشكيل حكومة فورا