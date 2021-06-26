أخبار عاجلة

مشاهد بالعين.. فلكية جدة: اقتران ثلاثي بسماء المملكة ليل الاثنين -
"الحج والعمرة" تقف على جاهزية مراكز استقبال الحجاج في مكة المكرمة -
اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي -
خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع -
الولايات المتحدة: متحورات كورونا تهديد لانتعاش الاقتصاد العالمي -
"الفالح": زيارة سلطان عُمان تعميقٌ للعلاقات وتعزيز للروابط الاقتصادية -
الجيش اليمني يقصف مواقع الحوثيين غرب مأرب -
مرتادو "سوق مواشي الدرب": الوضع يزداد سوءاً بعد التصاريح الرنانة للمسؤولين -
الرجاء البيضاوي المغربي يتوج  بكأس الاتحاد الإفريقي -
مئات الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله مطالبين برحيل عباس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"حريملاء الخضراء" تنفذ مبادرة تنظيف منتزه رغدان

Print
ضمن الدور المجتمعي للتطوع البيئي

نفذ أعضاء رابطة حريملاء الخضراء، المشاركون في مبادرة "منتزهاتنا مسؤوليتنا"، مبادرة تنظيف منتزه رغدان، الذي يتسم بالتنوع الحيوي وكامل جاهزيته لاستقبال الزوار.

جاء ذلك، ضمن الدور المجتمعي الذي يؤديه التطوع البيئي، للحفاظ على الممتلكات العامة وتحسين المشهد الحضري وبتعاون وتكاتف الجميع.

وتأتي مبادرة "منتزهاتنا مسؤوليتنا" كرافد مجتمعي للجهود التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجهود وزارة البيئة.

وهي مبادرة شاملة نطاقها كل مناطق المملكة، وتضم جمعيات وروابط خضراء، ونابعة من إدراك أن العمل التطوعي البيئي هو أهم الأعمال التي تعزز الوعي الوطني.

كما رفع أصحاب المبادرة جزيل الشكر للجميع في منطقة الباحة وعلى رأسهم أمير المنطقة وكل المشاركين والداعمين لحفاوة التكريم والدعم في تنفيذ المبادرة البيئية الوطنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مشاهد بالعين.. فلكية جدة: اقتران ثلاثي بسماء المملكة ليل الاثنين

مشاهد بالعين.. فلكية جدة: اقتران ثلاثي بسماء المملكة ليل الاثنين

"الحج والعمرة" تقف على جاهزية مراكز استقبال الحجاج في مكة المكرمة

"الحج والعمرة" تقف على جاهزية مراكز استقبال الحجاج في مكة المكرمة

اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي

اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي

خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع

خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع