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تسريبات تكشف تفاصيل مثيرة عن ساعة سامسونج الذكية الجديدة

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تسريبات تكشف تفاصيل مثيرة عن ساعة سامسونج الذكية الجديدة

كشفت تسريبات صحفية عديدة عن التفاصيل الجديدة المثيرة لساعة شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية الذكية "جلاكسي ووتش 4".

وأوضحت التسريبات التي نشرها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص في تقرير له، أن سامسونج ستقدم ساعتها "جلاكسي ووتش 4" بأحجام شاشة لمسية 40 ميلليمترًا و44 ميلليمترًا، ومقاومة للماء أيضًا.

كما أن سامسونج حمت ساعتها الذكية الجديدة بنظام تحديد المواقع الجغرافية، وبزجاج قوي مقاوم للخدش والكسر من نوع "غوريلا دي إكس".

وتتسم ساعة سامسونج الذكية بالمظهر الأنيق الموجود في النموذج قبل السابق "جلاكسي ووتش 2 آكتيف"، بالإضافة إلى جانب حساس للمس.

وستقدم سامسونج أيضًا ألوانًا جديدة جذابة لساعتها الذكية، مثل الأسود والأبيض والأحمر والأخضر والأصفر، بالإضافة إلى هيكل ساعة بثلاثة ألوان الفضي والبرونزي والأسود.

وستعمل ساعة سامسونج الذكية بنظام تشغيل جديد محدث تحت اسم "وير أو إس".

ومن المتوقع أن تطلق الشركة الكورية الجنوبية ساعتها الذكية الجديدة، خلال شهر أغسطس المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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