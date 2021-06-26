أخبار عاجلة

مشاهد بالعين.. فلكية جدة: اقتران ثلاثي بسماء المملكة ليل الاثنين -
"الحج والعمرة" تقف على جاهزية مراكز استقبال الحجاج في مكة المكرمة -
اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي -
خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع -
الولايات المتحدة: متحورات كورونا تهديد لانتعاش الاقتصاد العالمي -
"الفالح": زيارة سلطان عُمان تعميقٌ للعلاقات وتعزيز للروابط الاقتصادية -
الجيش اليمني يقصف مواقع الحوثيين غرب مأرب -
مرتادو "سوق مواشي الدرب": الوضع يزداد سوءاً بعد التصاريح الرنانة للمسؤولين -
الرجاء البيضاوي المغربي يتوج  بكأس الاتحاد الإفريقي -
مئات الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله مطالبين برحيل عباس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

شرطة الكاميرون تطلق الغاز المسيل للدموع لإخلاء منازل قرب مطار في دوالا

Print
شرطة الكاميرون تطلق الغاز المسيل للدموع لإخلاء منازل قرب مطار في دوالا شرطة الكاميرون تطلق الغاز المسيل للدموع لإخلاء منازل قرب مطار في دوالا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الشرطة في الكاميرون صباح اليوم السبت الغاز المسيل للدموع أثناء اشتباكات مع سكان يعارضون إخلاء حي مجاور لمطار نيوتن بالعاصمة الاقتصادية للبلاد دوالا.

وقال مسؤول إن سكان التجمع السكني العشوائي، المعروفة محليا باسم فريت أيروبورت، كانوا يحتلون بشكل غير قانوني أراضي حكومية ولن يتم تعويضهم.

وقال بعض السكان، وكثير منهم يعيشون بجوار المطار منذ عقود على الرغم من محاولات السلطات المتكررة لنقلهم، إن السلطات أمهلتهم أقل من يومين للمغادرة.

وخاضت شرطة مكافحة الشغب معارك ضارية مع أشخاص رشقوها بالحجارة وهم يتنقلون من منزل إلى منزل وعبر الشوارع المليئة بالأثاث والغاز المسيل للدموع.

وكان حاجز من الطاولات المحترقة يسد إحدى الطرق.

وفي مكان آخر، بكت نساء وأطفال وهم يشاهدون حفارا كبيرا يهدم الأبنية.

وهذه هي المرة الثانية التي يُطرد فيها الناس من هذا الحي هذا العام.

وفي يناير الماضى، أُجبرت ما يقرب من 200 أسرة على ترك منازلها، وفقًا لجماعات حقوقية محلية.

وقالت في وقت سابق إن ما يزيد على 100 ألف شخص يعيشون في محيط المطار ومن الضروري نقلهم لمنع الناس من عبور المدرج وحماية الطائرات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل

الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل

الحكومة الإفغانية تنشر مضادات جوية في مطار العاصمة تحسبا لضربات من طالبان

الحكومة الإفغانية تنشر مضادات جوية في مطار العاصمة تحسبا لضربات من طالبان

مع استمرار التقدم الجامح لـ"طالبان".. الحكومة الأفغانية تشغل نظاماً دفاعياً لحماية العاصمة

مع استمرار التقدم الجامح لـ"طالبان".. الحكومة الأفغانية تشغل نظاماً دفاعياً لحماية العاصمة

طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات