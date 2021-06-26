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بريطانيا تسجل أعلى مستوى إصابات بكورونا منذ الخامس من فبراير

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بريطانيا تسجل أعلى مستوى إصابات بكورونا منذ الخامس من فبراير بريطانيا تسجل أعلى مستوى إصابات بكورونا منذ الخامس من فبراير

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أظهرت بيانات رسمية أن المملكة المتحدة سجلت 18270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت في أكبر عدد يومي للإصابات منذ الخامس من فبراير شباط وذلك فضلا عن تسجيل 23 وفاة.

تتزايد الإصابات اليومية في بريطانيا منذ شهر، لكن يبدو أن برنامج التطعيم السريع كسر إلى حد كبير الصلة بين العدوى والوفيات، مع بقاء الوفيات اليومية في نطاق 20 أو أقل.

وأعلنت بريطانيا أمس الجمعة تسجيل 15810 إصابات جديدة.

وأظهرت البيانات أيضا أن 83.7 بالمئة من البالغين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح وأن 61.2 بالمئة تلقوا الجرعتين.

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