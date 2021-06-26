أخبار عاجلة

مئات الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله مطالبين برحيل عباس -
إسرائيل ستحجب 180 مليون دولار ضرائب مستحقة للفلسطينيين بسبب رواتب الأسرى -
متحدث الرئاسة: خطة طموحة لتطوير وإعادة هيكلة الصناعات الغذائية -
بث مباشر مباراة إنجلترا وإيطاليا الآن في نهائي يورو 2020 -
متحدث الرئاسة: الدولة تسعى لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الصناعات المحلية -
نهائي يورو 2020 ..تعرف على تشكيل إنجلترا وإيطاليا -
كيف تحصل على رخصة بناء خلال 30 يوما؟.. «التنمية المحلية» تكشف التفاصيل (فيديو) -
استشاري يكشف عن طريقة لإنقاص 20 كيلو من الوزن -
وزير القوى العاملة يطلق أول تدريب مهني في مجال «الفندقة الشاملة» لشباب الصعيد -
رئيس جامعة جنوب الوادي يقود مسيرة طلابية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

الحكم على متهم فى إعادة محاكمته بـ«أحداث عنف النزهة» لـ28 أغسطس

Print
الحكم على متهم فى إعادة محاكمته بـ«أحداث عنف النزهة» لـ28 أغسطس الحكم على متهم فى إعادة محاكمته بـ«أحداث عنف النزهة» لـ28 أغسطس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة ٢٨ أغسطس المقبل للحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ«أحداث عنف النزهة»، صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد.

كانت النيابة وجهت للمتهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مئات الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله مطالبين برحيل عباس

مئات الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله مطالبين برحيل عباس

إسرائيل ستحجب 180 مليون دولار ضرائب مستحقة للفلسطينيين بسبب رواتب الأسرى

إسرائيل ستحجب 180 مليون دولار ضرائب مستحقة للفلسطينيين بسبب رواتب الأسرى

متحدث الرئاسة: خطة طموحة لتطوير وإعادة هيكلة الصناعات الغذائية

متحدث الرئاسة: خطة طموحة لتطوير وإعادة هيكلة الصناعات الغذائية

بث مباشر مباراة إنجلترا وإيطاليا الآن في نهائي يورو 2020

بث مباشر مباراة إنجلترا وإيطاليا الآن في نهائي يورو 2020