جبر الخواطر .. ضابط شرطة يتبرع بكرسى متحرك لمواطن صدمته سيارة

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تبرع ضابط شرطة بقسم الخليفة التابع لمديرية أمن القاهرة بـ كرسى متحرك لأحد المواطنين بعد قيام سيارة بصدمه أثناء سيره في الطريق بمنطقة السيدة عائشة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا أنه أثناء سير أحد المواطنين من ذوى الإحتياجات الخاصة مستقلاً كرسى متحرك أسفل كوبرى السيدة عائشة بمحافظة القاهرة اصطدمت به سيارة ولاذ قائدها بالفرار ونتج عن ذلك حدوث تلفيات بالكرسى الخاص به دون إصابات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط السيارة وقائدها تقدم المواطن بالشكر لضباط القسم على تلك اللفتة.