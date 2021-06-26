أخبار عاجلة

مئات الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله مطالبين برحيل عباس -
إسرائيل ستحجب 180 مليون دولار ضرائب مستحقة للفلسطينيين بسبب رواتب الأسرى -
متحدث الرئاسة: خطة طموحة لتطوير وإعادة هيكلة الصناعات الغذائية -
بث مباشر مباراة إنجلترا وإيطاليا الآن في نهائي يورو 2020 -
متحدث الرئاسة: الدولة تسعى لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الصناعات المحلية -
نهائي يورو 2020 ..تعرف على تشكيل إنجلترا وإيطاليا -
كيف تحصل على رخصة بناء خلال 30 يوما؟.. «التنمية المحلية» تكشف التفاصيل (فيديو) -
استشاري يكشف عن طريقة لإنقاص 20 كيلو من الوزن -
وزير القوى العاملة يطلق أول تدريب مهني في مجال «الفندقة الشاملة» لشباب الصعيد -
رئيس جامعة جنوب الوادي يقود مسيرة طلابية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

انقلاب سيارة نقل ماشية جنوب الأقصر

Print
انقلاب سيارة نقل ماشية جنوب الأقصر انقلاب سيارة نقل ماشية جنوب الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى انقلاب سيارة محملة بالماشية على كوبرى الحميدات شرق التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر، إلى إصابة سائق السيارة النصف نقل، بجروح وكدمات وكسور.

تلقى اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، اخطارا من اللواء محمد أبوعايد، مأمور مركز إسنا يفيد إلى انقلاب سيارة محملة بالماشية، أثناء عودته من سوق إسنا على كوبري الحميدات شرق، ونتبجة الحمل الزائد أدى إلى انقلابها وتسبب في إصابة السائق بجروح وكدمات وسحجات وكسور متفرقة.

وتم على الفور رفع السيارة بمعرفة الأهالي، وربط الماشية على جانب الطريق، ونقل المصاب إلى مستشفى إسنا لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضرا بالواقعة، واخطار النيابة لعمل اللازم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مئات الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله مطالبين برحيل عباس

مئات الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله مطالبين برحيل عباس

إسرائيل ستحجب 180 مليون دولار ضرائب مستحقة للفلسطينيين بسبب رواتب الأسرى

إسرائيل ستحجب 180 مليون دولار ضرائب مستحقة للفلسطينيين بسبب رواتب الأسرى

متحدث الرئاسة: خطة طموحة لتطوير وإعادة هيكلة الصناعات الغذائية

متحدث الرئاسة: خطة طموحة لتطوير وإعادة هيكلة الصناعات الغذائية

بث مباشر مباراة إنجلترا وإيطاليا الآن في نهائي يورو 2020

بث مباشر مباراة إنجلترا وإيطاليا الآن في نهائي يورو 2020