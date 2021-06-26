انقلاب سيارة نقل ماشية جنوب الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى انقلاب سيارة محملة بالماشية على كوبرى الحميدات شرق التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر، إلى إصابة سائق السيارة النصف نقل، بجروح وكدمات وكسور.

تلقى اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، اخطارا من اللواء محمد أبوعايد، مأمور مركز إسنا يفيد إلى انقلاب سيارة محملة بالماشية، أثناء عودته من سوق إسنا على كوبري الحميدات شرق، ونتبجة الحمل الزائد أدى إلى انقلابها وتسبب في إصابة السائق بجروح وكدمات وسحجات وكسور متفرقة.

وتم على الفور رفع السيارة بمعرفة الأهالي، وربط الماشية على جانب الطريق، ونقل المصاب إلى مستشفى إسنا لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضرا بالواقعة، واخطار النيابة لعمل اللازم.