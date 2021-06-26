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علييف: أذربيجان تزيد من عدد قواتها العسكرية وتشتري الأسلحة المحدثة

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علييف: أذربيجان تزيد من عدد قواتها العسكرية وتشتري الأسلحة المحدثة علييف: أذربيجان تزيد من عدد قواتها العسكرية وتشتري الأسلحة المحدثة

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أعلن رئيس أذربيجان، إلهام علييف، أن سلطات بلاده بدأت عملية زيادة عدد قوات الجيش الأذربيجاني وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية المحدثة.

وقال علييف، خلال اجتماع عقده اليوم السبت في قصر غوليستان بمناسبة يوم القوات المسلحة: «على أرمينيا أن تفهم أن أذربيجان ستواصل تعزيز قدراتها، وهذا أمر لا شك فيه. إضافة إلى ذلك ستتم زيادة قوتنا العسكرية».

وأضاف علييف: «بعد الحرب جرى إصدار توجيهات مناسبة وتوقيع عقود جديدة، وبدأت عملية شراء أسلحة جديدة ومعدات عسكرية مصممة بناء على تكنولوجيا محدثة».

وتابع علييف موضحا: «تمت المصادقة على إصلاحات هيكلية لقواتنا المسلحة. يمكنني أن أقول إن عدد قواتنا المسلحة وعناصر جيشنا سيزداد».

وأشار إلى أن أذربيجان ستعزز قوتها العسكرية «بتحليل صحيح لنتائج وسير حرب قره باغ الثانية»، مردفا: «من جهة أخرى لن تستطيع أرمينيا... إعادة جيشها المدمر فحسب وإنما نشاطها الاقتصادي في حال عدم تخليها عن سياساتها العدوانية تجاهنا».

وفي تطرقه إلى نتائج الأعمال القتالية في قره باغ، أشار علييف إلى أن هذه المرة هي الأولى التي تحتفل بها أذربيجان بيوم قواتها المسلحة «كشعب منتصر»، معتبرا أن هذا الأمر «إنجاز تاريخي».

المصرى اليوم

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