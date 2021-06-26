أخبار عاجلة

مئات الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله مطالبين برحيل عباس -
إسرائيل ستحجب 180 مليون دولار ضرائب مستحقة للفلسطينيين بسبب رواتب الأسرى -
متحدث الرئاسة: خطة طموحة لتطوير وإعادة هيكلة الصناعات الغذائية -
بث مباشر مباراة إنجلترا وإيطاليا الآن في نهائي يورو 2020 -
متحدث الرئاسة: الدولة تسعى لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الصناعات المحلية -
نهائي يورو 2020 ..تعرف على تشكيل إنجلترا وإيطاليا -
كيف تحصل على رخصة بناء خلال 30 يوما؟.. «التنمية المحلية» تكشف التفاصيل (فيديو) -
استشاري يكشف عن طريقة لإنقاص 20 كيلو من الوزن -
وزير القوى العاملة يطلق أول تدريب مهني في مجال «الفندقة الشاملة» لشباب الصعيد -
رئيس جامعة جنوب الوادي يقود مسيرة طلابية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تسليم جوائز الفائزين بمسابقة القرآن في شمال سيناء

Print
تسليم جوائز الفائزين بمسابقة القرآن في شمال سيناء تسليم جوائز الفائزين بمسابقة القرآن في شمال سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إبراهيم الفحام مسؤول الإعلام بالمنطقة الأزهرية في شمال سيناء، إنه على الطلاب الفائزين في مسابقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الخاصة بتصفيات القرآن الكريم للمناطق الأزهرية ( السابق الإعلان عن أسمائهم وعددهم 28 متسابقًا من حفظة القرآن بشمال سيناء) سرعة الحضور إلى ديوان عام المنطقة الأزهرية بالعريش لاستلام الجوائز المالية الخاصة بهم من الخزينة بداية من الساعة 8.30 صباحا حتى 12 ظهرا يوميا، مع احضار صورة لشهادة الميلاد وصورة بطاقة ولى الأمر لكل فائز.

تعد مسابقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم مسابقة سنوية تقيمها إدارة شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية على جميع المستويات لطلاب المعاهد وجامعة الأزهر الشريف ومكاتب تحفيظ القرآن التابعة للأزهر والأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر، وتصل جوائزها إلى 23 مليون جنيه على مستوى الجمهورية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مئات الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله مطالبين برحيل عباس

مئات الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله مطالبين برحيل عباس

إسرائيل ستحجب 180 مليون دولار ضرائب مستحقة للفلسطينيين بسبب رواتب الأسرى

إسرائيل ستحجب 180 مليون دولار ضرائب مستحقة للفلسطينيين بسبب رواتب الأسرى

متحدث الرئاسة: خطة طموحة لتطوير وإعادة هيكلة الصناعات الغذائية

متحدث الرئاسة: خطة طموحة لتطوير وإعادة هيكلة الصناعات الغذائية

بث مباشر مباراة إنجلترا وإيطاليا الآن في نهائي يورو 2020

بث مباشر مباراة إنجلترا وإيطاليا الآن في نهائي يورو 2020