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ضبط سائق بسفاجا بحوزته 7 كيلو جرام حشيش

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ضبط سائق بسفاجا بحوزته 7 كيلو جرام حشيش ضبط سائق بسفاجا بحوزته 7 كيلو جرام حشيش

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تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة سفاجا بمديرية أمن البحر الأحمر والمعينة لمتابعة الحالة الأمنية بطريق سفاجا / قنا «دائرة القسم» من ضبط (سائق – مقيم بمحافظة قنا – له معلومات جنائية)، حال قيادته سيارة أجرة قادم من مدينة قنا اتجاه مدينة الغردقة، بحوزته ( عدد 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7،200 كيلو جرام ومبلغ مالى، هاتف محمول ).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج وتحرر محضر بالحادث وإحالة المتهم للنيابة لتحقيق.

المصرى اليوم

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