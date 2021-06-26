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وكيل «تعليم السويس» يشيد بطالبتين من ذوي الهمم أثناء تفقد الامتحانات

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وكيل «تعليم السويس» يشيد بطالبتين من ذوي الهمم أثناء تفقد الامتحانات وكيل «تعليم السويس» يشيد بطالبتين من ذوي الهمم أثناء تفقد الامتحانات

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أشاد الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، السبت، بالطالبة زينب إبراهيم من أصحاب الهمم العالية "دمج دبلوم فني تجاري"، وقال إن الطالبة تبث طاقة إيجابية كبيرة.

جاء ذلك خلال تفقده سير أعمال امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بعدد من مدارس التعليم الفني بالمحافظة، السبت.

كما أشاد الفولي بالطالبة منة الله خالد، وقال: "رغم أن القانون منحها حق وجود مرافق لها إلا أنها رفضت ذلك ووقعت إقرارا بذلك واصرت أن تؤدي الامتحانات معتمدة على الله ثم على نفسها".

وتضمنت الجولة تفقد لجان سير الامتحانات بمجموعة من المدارس الفنية، منها السويس الثانوية البحرية العسكرية، والتعاونيات الصناعية بنات، والصباح التجارية بنات.

المصرى اليوم

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