رئيس جامعة الأقصر يتفقد سير الامتحانات

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واصل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، جولاته الميدانية لتفقد سير أعمال امتحانات نهاية العام، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

استهل رئيس الجامعة، جولته بتفقد سير الامتحانات بكلية الفنون الجميلة، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بلجان الامتحانات للوقاية من فيروس كورونا، مشيدًا بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات، وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء امتحاناتهم.

استكمل، جولته بتفقد سير الامتحانات بكلية السياحة والفنادق بمدينة طيبة الجديدة، مؤكدا أنه لم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، موجها عمداء الكليات، بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات.

خلال الجولة، حرص الدكتور محمد محجوب، على تفقد أعمال التشطيبات النهائية بكليتي العلوم والتربية بمدينة طيبة الجديدة، وما وصلت إليه نسب التنفيذ، وكذلك تفقد أعمال تشجير فناء كلية الطب.