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محافظ كفر الشيخ يعتمد تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية بأنواعها

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محافظ كفر الشيخ يعتمد تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية بأنواعها محافظ كفر الشيخ يعتمد تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية بأنواعها

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صرح أحمد السماحي المتحدث الرسمي لمحافظة كفرالشيخ، بأن المحافظ اللواء جمال نور الدين، اعتمد التنسيق العام للمرحلة الثانوية بانواعها (منتظم- منازل- خدمات- خاص) للعام الدراسي 2020/ 2021م، بمختلف مدارس المحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وقال المتحدث إنه تم اعتماد الحد الأدنى لقبول الطلاب بالمرحلة الثانوية للعام الدراسي المقبل 2020 /2021م، وتحديد درجة القبول بمدارس الثانوي العام بـ ٢٥٢ درجة، والثانوي العام منازل بـ 240 درجة، والثانوي العام خدمات بـ 200 درجة، والثانوي العام خاص بـ 170 درجة.

وأشار المتحدث إلى أن المدارس تقوم بتشكيل لجان التنسيق بها، وذلك لتلقي واستقبال ملفات الطلاب حسب المجموع المحدد وشروط القبول بالصف الأول الثانوي ( بنوعيه ) على أن تقوم المدراس بتسجيل الطلبات التي ترد اليهم برقم مسلسل في سجل خاص، وكل مدرسة تعطي مقدمة ايصال استلام بالملف المقدم بعد استيفاءه ويتم تسجيله من خلال مسؤول الاحصاء بقاعدة الوزارة وطباعتها بكشوف ( التنسيق ) على أن يتم تسليم هذه الكشوف إلى ادارة التعليم الثانوي بالمديرية.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان في مرحلة التعليم الاساسى للعام الدراسي الحالى ٥٧٧٠٢ طالب، وكذا الناجحون في الدور الأول وعددهم ٥١٩٦٣ طالب، وبناءً على عدد الفصول المتاحة وهم ٥٠٠ فصل يتم قبول ٤٠٪؜ من إجمالى عدد الطلاب.

المصرى اليوم

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