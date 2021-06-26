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«هيئة الدواء» تُحذر من إعلانات الأدوية في وسائل الإعلام وتستثني «صنفًا واحدًا»

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أكد الدكتور مدحت الغباشي، رئيس الإدارة المركزية للرقابة الدوائية بهيئة الدواء المصرية، إنه غير مسموح بالإعلان عن الأدوية في وسائل الاعلام، وأضاف قائلاً :«مفيش إعلان عن دواء إطلاقا في وسائل الاعلام مسموح به»، ومن يُسمح له فقط بعمل إعلان عن أدوية في الصحف والتليفزيون والمواقع الالكترونية، هو قطاع معين من الأدوية وتحيدا الأدوية التي يتم تداولها بدون وصفة طبية.

وأضاف الغباشي في تصرتحات لـ«المصري اليوم»، أن الإعلان عن الأدوية يخضع لمراجعة كبيرة للمواد الإعلانية من خلال عرضها على لجان المتخصصين قبل السماح لها بالإعلان في القنوات الرسمية، وبالتالي «مفيش قناة تلفزيونية رسمية تقدر تعمل إعلان عن مستحضر صيدلي قبل حصولها على موافقة هيئة الدواء المصرية»، أما بعض القنوات بير السلم غير المرخصة لو تم رصدها نُبلغ عنها لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.

الغباشى خلال حواره لـ«المصرى اليوم» - صورة أرشيفية

وبالنسبة للإعلان عن المكملات الغذائية، قال رئيس الإدارة المركزية للرقابة الدوائية بهيئة الدواء المصرية، إنها تحصل على تصريح من هيئة سلامة الغذاء وليس من هيئة الدواء، ولكن بالنسبة للمستحضرات الدوائية غير مسموح بالإعلان عنها إطلاقا، والمسموح بتداوله بدون وصفة طبية مثل أدوية البرد، وبعض أدوية الكحة، فهي بمثابة دواء أمن يسمح بتداوله بدون روشتة طبية، وخلاف ذلك غير مسموح تماما بالإعلان عنه.

وأكد، أن قطاع الدواء في من أكثر القطاعات صلابة وتماسك، ومن أهم القطاعات وأكثرها حساسية ويتم تصدير الدواء المصري لعدد ليس بالقليل من دول العالم، والشركات تطور من نفسها باستمرار، ووجود الهيئة وفر الغطاء الازم لإحكام الرقابة على المنظومة ككل بما يهدف في النهاية إلى توفير الدواء الأمن والفعال وعدم السماح بتداول دواء فاعليته أقل من المطلوب.

المصرى اليوم

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