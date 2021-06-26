الكويت تسمح لغير مواطنيها بالدخول إلى أراضيها اعتبارا من أغسطس بهذا الشرط

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أعلنت الكويت، اليوم السبت، السماح لغير المواطنين بالدخول إلى أراضيها بدءا من الأول من شهر أغسطس المقبل.

ونص القرار الذي يحمل رقم 72 لسنة 2021 الذي أصدره وزير الصحة الكويتي، الدكتور باسل الصباح، على أنه سيسمح لغير الكويتيين بالدخول إلى البلاد بشرط الحصول على اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» المستجد، والذي تعتمده الكويت، بحسب صحيفة «الأنباء» الكويتية.

واشترطت الكويت حصول الوافدين على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» المستجد، الومنتج من الشركات التالية: «فايزر – أسترازينيكا – موديرنا»، أو جرعة واحدة من لقاح «جونسون آند جونسون» الأمريكية.

كما يجب على الراغبين في السفر إلى الكويت غير المواطنين إجراء فحصي «PCR» الأول قبل الوصول للبلاد بـ72 ساعة، ويفيد بالخلو من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، بينما يتم إجراء الفحص الثاني خلال فترة الحجر المنزلي الممتد لسبعة أيام بعد الوصول.

ولفتت «الصحة الكويتية» إلى أنه يمكن إنهاء الحجر الصحي قبل تلك الفترة (أسبوع) في حال تأكيد فحص «PCR» الخلو من الإصابة بالفيروس التاجي.

كما يتضمن القرار الصادر، اليوم السبت، بندا ثانيا يلزم المواطنين بتلقي جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» والمعتمد لدى الكويت والتابع لشركات «فايزر» ـ «أسترازينيكا» ـ «موديرنا»، وذلك في حال رغبتهم في السفر خارج البلاد، أو حصولهم على جرعة واحدة من لقاح شركة «جونسون آند جونسون».

وبينت وزارة الصحة الكويتية أنها تستثني من ذلك البند الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم، والمواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية، والنساء الحوامل بشرط حصولهم على شهادة إثبات الحمل المعتمدة من الوزارة.