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أعلنت وزارة الخارجية السعودية تعليق أعمال سفارتها في بنغلاديش، بسبب حالة الإغلاق الكامل الذي فرضته الأخيرة في البلاد.

ونشرت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة البنغلاديشية، دكا، بيانا على صفحتها الرسمية على «تويتر»، مساء اليوم السبت، أكدت فيه تعليق العمل في السفارة حتى إشعار آخر، بسبب حالة الإغلاق التي فرضتها الحكومة في بنغلاديش، في أنحاء البلاد كافة.

وأفادت السفارة السعودية في دكا بأنها ستعاود العمل في مقر السفارة، فور الانتهاء من حالة الإغلاق في بنغلاديش، والتي وقعت بسبب ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في البلاد، مؤخرا.