أخبار عاجلة

مئات الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله مطالبين برحيل عباس -
إسرائيل ستحجب 180 مليون دولار ضرائب مستحقة للفلسطينيين بسبب رواتب الأسرى -
متحدث الرئاسة: خطة طموحة لتطوير وإعادة هيكلة الصناعات الغذائية -
بث مباشر مباراة إنجلترا وإيطاليا الآن في نهائي يورو 2020 -
متحدث الرئاسة: الدولة تسعى لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الصناعات المحلية -
نهائي يورو 2020 ..تعرف على تشكيل إنجلترا وإيطاليا -
كيف تحصل على رخصة بناء خلال 30 يوما؟.. «التنمية المحلية» تكشف التفاصيل (فيديو) -
استشاري يكشف عن طريقة لإنقاص 20 كيلو من الوزن -
وزير القوى العاملة يطلق أول تدريب مهني في مجال «الفندقة الشاملة» لشباب الصعيد -
رئيس جامعة جنوب الوادي يقود مسيرة طلابية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

تعلق عمل سفارتها في بنغلاديش

Print
السعودية تعلق عمل سفارتها في بنغلاديش تعلق عمل سفارتها في بنغلاديش

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الخارجية تعليق أعمال سفارتها في بنغلاديش، بسبب حالة الإغلاق الكامل الذي فرضته الأخيرة في البلاد.

ونشرت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة البنغلاديشية، دكا، بيانا على صفحتها الرسمية على «تويتر»، مساء اليوم السبت، أكدت فيه تعليق العمل في السفارة حتى إشعار آخر، بسبب حالة الإغلاق التي فرضتها في بنغلاديش، في أنحاء البلاد كافة.

وأفادت السفارة السعودية في دكا بأنها ستعاود العمل في مقر السفارة، فور الانتهاء من حالة الإغلاق في بنغلاديش، والتي وقعت بسبب ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في البلاد، مؤخرا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي

اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي

اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي

اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي

الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل

الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل

إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية

إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية