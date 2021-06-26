فتح باب القبول والتسجيل في برامج تقنية و"صناعي طبرجل"

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عبر البوابة الإلكترونية "قبولي"

أعلنت الكلية التقنية للبنين والمعهد الصناعي الثانوي بطبرجل، فتح باب القبول والتسجيل في برامج الدبلوم والبرامج الفصلية للفصل التدريبي الأول للعام ١٤٤٣هـ. وسيبدأ استقبال المتقدمين من خلال البوابة الإلكترونية بدءاً من يوم الأحد ١٧ ذي القعدة حتى يوم الأربعاء ٢٧ ذي القعدة ١٤٤٢هـ.

وأكدت "تقنية طبرجل" أنه يمكن لحاملي الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها التسجيل في برامج الدبلوم بالكلية، ومدتها سنتان ونصف، وهي تخصص الدعم الفني للحاسب، تخصص ميكانيكا السيارات، وتخصص الإدارة المكتبية.

كما يمكن لحاملي شهادة الكفاءة المتوسطة التقدم على برامج المعهد الفصلية وهي برنامج إصلاح الأعطال الكهربائية وبرنامج إدخال البيانات ومعالجة النصوص.

وللتقدم على برامج الكلية والمعهد، زيارة البوابة الإلكترونية للقبول "قبولي" على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. حيث يحصل ملتحقي برامج الدبلوم والبرامج الفصلية بتقنية وصناعي طبرجل على عدة مزايا أبرزها التدريب في بيئة تدريبية مميزة، تأهيل المتدربين لسوق العمل، الإعداد الجيد لممارسة العمل الحر، ومكافأة شهرية حتى التخرج.

كما يحصل خريجي الدبلوم بالكلية على الشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم)، ويحصل خريجو البرامج الفصلية بالمعهد على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ونوهت إلى أنه وبدءاً من الفصل التدريبي القادم، لن يسمح بدخول مباني تقنية وصناعي طبرجل لمن لم يحصل على لقاح كورونا وذلك امتثالاً للتعليمات الواردة بهذا الشأن وحرصاً على صحة وسلامة منسوبي وزوار المنشأة.