«صندوق الإدمان»: توفير فصول محو أمية وتعليم كبار لمرضى مركز العزيمة بمطروح

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استعرض عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الخدمات والأنشطة بمركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابع للصندوق بمحافظة مطروح، مؤكدا أنه تم توفير فصول محو الأمية وتعليم الكبار للمرضى بمركز العزيمة بمطروح، وتقدم 20 مريضا للحصول شهادة محو الأمية.

جاء ذلك خلال تكريم نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أول دفعة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة‪ ‬مرسى مطروح، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يوافق يوم 26 يونيو من كل شهر تحت عنوان «شارك حقائق عن المخدرات ..أنقذ أرواح».

وأضاف عثمان أن البرنامج التأهيلي المعتمد بمركز العزيمة هو الدمج بين مجموعة برامج تأهيلية تتمثل في التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي وبرنامج مهارات منع الانتكاسة كذلك التأهيل المهني «العلاج بالعمل» والتأهيل البدني «العلاج بالرياضة» بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي، كذلك إطلاق الصندوق مبادرة "بداية جديدة" لتوفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجانى والدمج المجتمعى للمتعافين، لافتا إلى أن 18% ممن استفادوا بالخدمات داخل المركز حاصلين على مؤهل جامعي و8% مؤهل فوق المتوسط و25% ثانوى فنى و5.8% حاصلين على ثانوية عامة و15.8% حاصلين على الإعدادية و11% حاصلين على الابتدائية و16.9 % أميين.

وفيما يتعلق بأعمار المستفيدين من الخدمات العلاجية بمركز العزيمة بمرسى مطروح، أشار «عثمان» إلى أن 1.8% كانت أعمارهم أقل من 20 عاما، و26.7% كانت أعمارهم من 20 إلى 29 عاما، و53.7% تراوحت أعمارهم من 30 إلى 39 عاما، و17.2% من 40% إلى 49%، كما أن أكثر مواد التعاطى وفقا لبيانات المستفيدين من الخدمات بالمركز كان الهيروين بنسبة 79.8% والحشيش 60.6% والترامادول 35.2%وابيترل 7.8% بجانب التعاطي المتعدد «تعاطى أكثر من مادة مخدرة.