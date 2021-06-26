علماء: سلالة «دلتا» المتحورة من كورونا بدأت تسود في جنوب إفريقيا

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قال علماء في جمهورية جنوب إفريقيا اليوم السبت، إن السلالة المتحورة «دلتا» المكتشفة في الهند هي السائدة بين إصابات فيروس كورونا الجديدة في البلاد، على ما يبدو.

وجنوب إفريقيا هي أكثر دول القارة الإفريقية تضررا من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة المؤكدة بكوفيد-19.

وتواجه البلاد موجة ثالثة من العدوى حيث سجلت أكثر من 18 ألف حالة إصابة جديدة أمس الجمعة.

وقالت مامولوكو كوباي نجوباني، القائمة بأعمال وزير الصحة هناك، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن ذروة الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس كورونا ستتجاوز على الأرجح ذروة الموجة الثانية التي كانت في يناير الماضي.