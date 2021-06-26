وزيرة التضامن تتفقد أول مركز لعلاج التوحد بمحافظة مطروح

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تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد، والذي تم تطويره ورفع كفاءته ،و يقام على مساحة ١٨٠٠ متر مربع.

ويضم المركز ١١ غرفة، بالإضافة إلى قاعات تعليمية وتخاطب وقاعة علاج حسي ووظيفي،وبه مساحة خضراء ومنطقة ترفيهية للأبناء.

وأطلعت القباج على الخدمات التي يقدمها المركز لأبناء المحافظة، مقدمة التهنئة لمحافظ مطروح والقائمين على المركز الذي يعد الأول من نوعه على مستوي محافظة مطروح.

ودونت وزيرة التضامن كلمة على لوحة شرف المركز، نصها كالتالي:«كل فخر وسعادة أن أري هذا الوعي والجهد والحب والعلم في هذا العمل الرائع، وأتمني أن أساهم بالمزيد».

وتختتم القباج زيارتها لمحافظة مطروح بتفقد دار رعاية الأيتام «بنين» بالكيلو «٧»، والتي تم إسنادها لمؤسسة التكافل الاجتماعي، بمطروح، حيث تم تطوير الدار وتأثيثها ،وملحق بها ١٧ ابنا تتراوح أعمارهم من ١٦ إلى ١٧ عامًا، باستثناء طفل وحيد يبلغ عمره ٦ سنوات.