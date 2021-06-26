تحذيرات أمريكية من الإصابة بالتهاب عضلة القلب نتيجة التطعيم بلقاحي فايزر وموديرنا

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قالت هيئة تنظيم الأدوية الأمريكية، إن التطعيم بلقاحي «فايزر» و«موديرنا» المضادين لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لديه خطر محتمل نادر للإصابة بالتهاب عضلة القلب، وقالت إدارة الدواء الأمريكية إنه بالنسبة للقاحين تمت إضافة تحذير يقول إن تقارير الآثار السلبية تشير إلى زيادة مخاطر الإصابة خاصة بعد الجرعة الثانية.

وأظهرت بيانات برنامج التطعيم في الأرجنتين أن جرعة من لقاح «سبوتنيك V» الروسي أو «أسترازينيكا» البريطاني تقلل معدل الوفيات بنسبة تتراوح بين 70% و80% لدى من تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 180 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.