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مجلس خدمة المجتمع والبيئة بجامعة أسوان يناقش تنظيم ملتقي توظيفي لخريجي التربية الرياضية

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مجلس خدمة المجتمع والبيئة بجامعة أسوان يناقش تنظيم ملتقي توظيفي لخريجي التربية الرياضية مجلس خدمة المجتمع والبيئة بجامعة أسوان يناقش تنظيم ملتقي توظيفي لخريجي التربية الرياضية

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انعقد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة رقم (87) برئاسة الدكتور مجدي محمد على نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم السبت، بحضور عدد من قيادات المحافظة الخدمية والتنفيذية ووكلاء الكليات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

افتتح الجلسة الدكتور مجدي محمد على نائب رئيس الجامعة، بالترحيب بالحضور وتوجيه دعوة تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة لحضور الندوة التعريفية بأنشطة مراكز إبداع الرقمية بمقر الجامعة بصحاري وذلك يوم الإثنين القادم.

كما ناقش المجلس العديد من الموضوعات بشأن بروتوكول التعاون بين جامعة أسوان وجمعية التطوير والتنمية وبروتوكول تعاون أيضا بين جامعة أسوان والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

وأكد الدكتور مجدي محمد على أنه تمت الموافقة على المذكرة المقدمة من عميد كلية التربية الرياضية بشأن تنظيم ملتقي توظيف خريجي الكلية بالتعاون مع المؤسسات الرياضية والسياحية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الجديد لعام 2021/2022 .

كما ناقش المجلس المذكرة المقدمة أيضا من عميد كلية التربية الرياضية بشأن تأجير ملعب كرة القدم واستاد الجامعة الرياضي لأكاديمية النادي الأهلى فرع أسوان.
وتم مناقشة مقترح مشرع إنشاء وحدة تجفيف الثمار والأعشاب الطبية بمحافظة أسوان وإعدادها للسوق المحلي والخارجي والمقدمة من عميد كلية العلوم.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه بشأن حملة تلقي لقاح المستجد للمشاركين في المراقبة وأعمال الامتحانات في مقرات الجامعة في أسوان الجديدة- ابوالريش- مدينة أسوان- صحاري وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بأسوان، كما ناقش المجلس أوجه التعاون مع المحافظة في إعداد قوافل طبية زراعية بيطرية الرائدات الريفيات ومحو الأمية.

المصرى اليوم

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