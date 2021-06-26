حقائق وأرقام تهمك قبل مواجهة إيطاليا أمام النمسا في ثمن نهائي «يورو 2020»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تعود إيطاليا للمشاركة في بطولة أمم أوروبا 2020، حيث تلتقي مع النمسا على أرضية ملعب ويمبلي يوم السبت. سيكون كلا المنتخبين عازمين على الوصول إلى ربع النهائي هذا العام ولا يمكنهم السقوط في هذه المباراة.

تتمتع النمسا بتشكيلة رائعة في بطولة أوروبا 2020، لكنها عانت من نوبات من التناقض حتى الآن في البطولة. حقق النمساويون فوزًا حاسمًا على أوكرانيا في مباراتهم الأخيرة بالمجموعة وسيكونون عازمين على إثبات قوتهم في هذه المباراة.

من ناحية أخرى، كانت إيطاليا واحدة من أفضل المنتخبات في يورو 2020 حتى الآن وستريد الحفاظ على سجلها الخالي من العيوب في نهاية مواجهة السبت. اختار الأزوري اللعب بالتشكيلة الاحتياطية في المباراة السابقة أمام منتخب ويلز، لكن سيتعين على المدرب روبرتو مانشيني العودة إلى تشكيلته الأساسية في هذه المواجهة.

إيطاليا ضد النمسا وجهًا لوجه:

تتمتع إيطاليا بسجل جيد كما هو متوقع ضد النمسا، حيث فازت في 16 مباراة من إجمالي 35 مباراة لعبت بين المنتخبين. نجحت النمسا في 11 انتصارًا ضد إيطاليا ويمكن أن تسبب قلقًا لخصومها في هذه المباراة.

اللقاء السابق بين المنتخبين وقع منذ ما يقرب من 13 عامًا وانتهى بالتعادل الصعب 2-2. لقد تحولت إيطاليا إلى منتخب مُختلف عن ما كان يُعرف عن التحفظ الدفاعي للطليان في السابق وسيحتاجون إلى إثبات ذلك في هذه المباراة.

الأرقام التي يجب أن تعرفها قبل اللقاء:

تقدم إيطاليا مسيرة رائعة في الوقت الحالي ولم تهزم في آخر 30 مباراة في جميع المسابقات. سجل الأزوري 28 هدفًا في آخر 10 مباريات وحافظوا على نظافة شباكهم في جميع المباريات. يمكن لفريق روبرتو مانشيني أن يدخل التاريخ أمام النمسا في مواجهة السبت ويتفوق على الأسطوري فيتوريو بوتزو الذي لم يهزم مع إيطاليا من 1935 إلى 1939.

مع 20 هدفًا وستة تمريرات حاسمة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، فإن مهاجم لاتسيو سيرو إيموبيلي هو صائد إيطاليا في بطولة أوروبا 2020. وجد المهاجم الإيطالي الشباك في كلتا بدايته وسيسعى للحفاظ على مستواه الممتاز ضد النمسا.

ذهبت إيطاليا 1055 دقيقة دون أن تهتز شباكها في كرة القدم الدولية. يتمتع الأزوري بسجل دفاعي استثنائي ولم يخسروا أبدًا أمام النمسا في بطولة كبرى.

النمسا لديها سجل كئيب في بطولة أوروبا وفازت بمباراتها الثانية في المسابقة ضد أوكرانيا في المباراة السابق. حقق النمساويون انتصارين فقط في آخر تسع مباريات ولديهم نقطة لإثباتها في هذه المباراة.