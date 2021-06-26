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العيادات الطبية في مخيم وعلان بحجة تقدم خدماتها لـ178 مستفيدًا خلال أسبوع

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العيادات الطبية في مخيم وعلان بحجة تقدم خدماتها لـ178 مستفيدًا خلال أسبوع العيادات الطبية في مخيم وعلان بحجة تقدم خدماتها لـ178 مستفيدًا خلال أسبوع
تابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة

العيادات الطبية في مخيم وعلان بحجة تقدم خدماتها لـ178 مستفيدًا خلال أسبوع

قدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ178 مستفيدًا خلال المدة من 10 يونيو حتى 16 يونيو 2021م.

وراجع عيادةَ الطوارئ 31 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 19 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 25 مراجعًا، وعيادة الصحة الإنجابية 3 حالات؛ فيما راجع عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 3 مرضى، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 10 مستفيدين، وعيادة الجراحة والتضميد 3 أفراد.

كما صرفت الأدوية لـ69 فردًا؛ في حين راجَعَ قسم الخدمات التمريضية 15 مريضًا، كما تم تنفيذ 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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