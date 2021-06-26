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ماشا مريل تزور معبد أبوسمبل.. الفنانة الفرنسية: «حلمي تحقق»

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ماشا مريل تزور معبد أبوسمبل.. الفنانة الفرنسية: «حلمي تحقق» ماشا مريل تزور معبد أبوسمبل.. الفنانة الفرنسية: «حلمي تحقق»

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زارت الفنانة الفرنسية ماشا مريل، اليوم السبت، معبدأبوسمبل على هامش تكريمها في مهرجان اسوان الدولي لسينما المرأة .

وقالت ميريل إن حلمها قد تحقق بزيارة المعبد، حيث أنها قرات الكثير عن معبدأبوسمبل وعن تاريخ الملك رمسيس الثاني، وعبرت ميريل عن إعجابها بحضارة القديمة التي أبهرت العالم أجمع.

وماشا مريل صاحبة مشوار طويل مع السينما يمتد لأكثر من نصف قرن، حيث بدأت مشوراها الفني في بداية الستينيات من القرن العشرين، وتعتبر واحدة من نجمات الموجة الجديدة في السينما الفرنسية، حيث منحها المخرج الفرنسي الشهير جون لوك جودار دورا رئيسيا في فيلمه «السيدة المتزوجة» أو «امرأة متزوجة» سنة 1964، وهو الدور الذي يعتبره النقاد البداية الحقيقية للنجمة الفرنسية، لتقدم بعد ذلك أفلاما مهمة مع مجموعة من المخرجين الكبار في فرنسا وأوروبا، من بينهم المخرج الآسباني لوي بونييل في فيلم «يوم جميل» سنة 1966، ومع موريس بيالا في فيلم «لن نشيخا معا» سنة 1972، ومع برتراند بليي في فيلم «زوج الأم» سنة 1981 فضلا عن رائعة كلود لولوش«الواحد والآخر» سنة 1981، ثم في فيلم «الكرنفال الكبير» للمخرج ألكسندر أركدي سنة 1983 ثم في فيلم «فويفر» للمخرج جورج ويلسن سنة 1989، لتتواصل بعد ذلك أعمالها في السينما والمسرح والدراما التليفزيونية.

المصرى اليوم

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