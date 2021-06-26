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ألمانيا.. مرتكب هجوم الطعن في فورتسبورغ حاصل على وضع حماية مؤقت

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ألمانيا.. مرتكب هجوم الطعن في فورتسبورغ حاصل على وضع حماية مؤقت ألمانيا.. مرتكب هجوم الطعن في فورتسبورغ حاصل على وضع حماية مؤقت
لا دليل يُثبت علاقته بالمتشددين

ألمانيا.. مرتكب هجوم الطعن في فورتسبورغ حاصل على وضع حماية مؤقت

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم (السبت)، أن الشاب الصومالي مرتكب هجوم الطعن العشوائي في مدينة فورتسبورغ في ولاية بافاريا الألمانية، بعد ظهر أمس، حاصل على وضع حماية مؤقت.

وأضافت الوكالة أنه لا يوجد دليل حتى الآن يُثبت صلة المتهم بالمتشددين.

وبيّنت أن منفّذ الهجوم وُلد في مقديشو عام 1997، ووصل إلى ألمانيا في 2015.

من جهتها، أشارت دوائر أمنية إلى أن الجاني أدلى أثناء استجوابه بأقوال تنمّ عن تعصب ديني.

ولا يستبعد المحققون أن تكون الجريمة قد تمت على خلفية مرض نفسي؛ لكن لا يزال دافع الجاني المشتبه به -الذي طعن المارة على نحو عشوائي أمس- غير واضح.

وأسفرت الجريمة عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة على الأقل بجروح خطيرة، من بينهم اثنان في حالة حرجة، وأطلقت الشرطة النار على المشتبه به، وقبضت عليه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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