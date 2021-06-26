وكيل صحة الشرقية يقدم الدعم المعنوي والورود والحلوي لمرضى الإدمان بمستشفي العزازي

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زار الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفي العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات والإتجار بها، بالتنسيق مع الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام لمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، قام خلالها بتقديم الدعم النفسي والمعنوي ومؤازرة مرضي الإدمان، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بأقسام التأهيل والصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمستشفي، بحضور الدكتور أحمد رمزي مدير المستشفي.

قدم وكيل الوزارة خلال زيارته الورود والحلوي للمرضي بمختلف الأقسام الطبية بالمستشفي، كما قدم بعض الإرشادات والنصائح والرسائل الهامة والتوعية والتثقيف الصحي للمرضي، مشيراً إلى الأضرار الناجمة عن تعاطي المخدرات وتأثيرها على الفرد وعلي جميع أفراد أسرته وعلي المجتمع المحيط به، وذلك بقاعة الإجتماعات بالمستشفي، مقدماً الشكر لجميع الفرق الطبية بالمستشفي على الجهود المخلصة المبذولة لخدمة المرضي بها، كما حرص العديد من المرضي على أخذ كلمات تذكارية من وكيل وزارة الصحة، إحتفالا بهذه المناسبة.

يذكر أن مديرية الشؤون الصحية بالشرقية نظمت إحتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، لتوعية الشباب بأضرار ومخاطر المخدرات وتأثيرها على الفرد والمجتمع بحضور أكثر من ١٥٠ شاب وفتاة، بقاعة الاجتماعات بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة دشنت قبل 34 عاماً يوم ٢٦ يونيه من كل عام يوماً عالمياً لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وذلك بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 42/112 بتاريخ 7 ديسمبر 1987، يشارك أفراد ومجتمعات ومنظمات مختلفة من جميع أنحاء العالم في هذا الاحتفال العالمي، لزيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات غير المشروعة للمجتمع، بهدف التعاون من أجل كوكب خال من الإدمان، ويهدف اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والإدمان، لتعزيز العمل الدولي والتعاون المشترك لتحقيق الهدف الأسمى وهو خلق عالم خال من تعاطي المخدرات، كما يهدف اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لتبادل نتائج البحوث والبيانات القائمة على الأدلة والحقائق المنقذة للحياة، ومواصلة الاستفادة من روح التضامن المشتركة، من خلال هذا الحدث السنوي، ويمكن تعزيز فهم مشكلة المخدرات العالمية، وأن زيادة الوعي يدعم إلى حد كبير التعاون الدولي في مكافحة تأثيرها على الصحة والحوكمة والسلامة، ويخصص اليوم للقضاء على إساءة استخدام المخدرات ومعالجة الأسباب الهيكلية التي تغذي تجارة المخدرات غير المشروعة، وهذا اليوم العالمي يسعي كذلك لغرس الشعور بالمسؤولية لدى الأفراد في جميع أنحاء العالم، خاصة الأطفال والمراهقين.